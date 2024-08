WKÖ-Präsident Mahrer fordert Maßnahmenpaket für Tourismus

WKÖ-Präsident Harald Mahrer wünscht sich angesichts des Arbeitskräftemangels im Tourismus ein Bündel an Maßnahmen von der nächsten Bundesregierung. So sollte aus seiner Sicht das Saisonnierskontingent aufgehoben und steuerliche Erleichterungen für Unternehmen auf den Weg gebracht werden, so Mahrer am Samstag gegenüber mehreren Tageszeitungen. "Das Saisonnierskontingent ist total veraltet, eine künstliche Regelung", betonte er in den "Salzburger Nachrichten".

von APA