Wintertourismus lässt Corona ab heuer hinter sich

Trotz Wirtschaftskrise wächst der heimische Tourismus und erholt sich heuer im Winter voraussichtlich vollends von der Pandemie mit all ihren Reisebeschränkungen. Die Buchungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen steuern in der laufenden Saison 2024/25 auf das Niveau vor sechs Jahren - der letzten vollständigen Wintersaison (2018/19) vor Corona - zu. "Personal wird in der Branche ständig gesucht", sagte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) zur APA.

von APA