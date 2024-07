Williams geht mit Sainz in nächstes Jahr und neue Regelära

Das Traditionsteam Williams will sich mit Carlos Sainz an die Spitze der Formel 1 zurückkämpfen. Der 29-jährige Spanier wechselt nach dieser Saison von Ferrari zum britischen Rennstall, gab dieser am Montag bekannt. Sainz unterschrieb demnach einen Vertrag, der vorerst für zwei Jahre gilt - mit Optionen auf Verlängerungen. Sainz wird damit auch zum Beginn des neuen, radikal veränderten Reglements im Jahr 2026 an der Seite von Alexander Albon für Williams fahren.

von APA