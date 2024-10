Prinz William (42) erinnert sich in einer neuen Dokumentation an einen Besuch bei der Obdachlosenhilfe mit seiner Mutter Prinzessin Diana zurück. Seine Mutter habe ihn und seinen Bruder Harry damals zur Organisation The Passage mitgenommen, erzählte der britische Thronfolger dem Fernsehsender ITV. Er sei damals elf oder zehn Jahre alt gewesen. "Ich war etwas ängstlich, was ich erwarten sollte."

von APA