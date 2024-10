Wilde Spekulationen um Alaba - Umfeld sieht Fortschritte

Der Verletzungsstatus von David Alaba sorgt für wilde Spekulationen. Nachdem im spanischen Radiosender Once Cera am Montag über weitere Komplikationen beim am Knie verletzten Fußball-Star spekuliert wurde, gab es am Tag darauf Dementi. So berichtete der ORF Dienstagmittag in der "Zeit im Bild" unter Berufung auf das Umfeld des Wieners, dass Alaba Fortschritte in der Reha mache. Ein Zeitpunkt für das Comeback des Profis von Real Madrid könne aber nicht genannt werden.

von APA