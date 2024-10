Wienerberger-Chef fordert Impulse für die Bauwirtschaft

Wienerberger-Chef Heimo Scheuch pocht auf Impulse für die schwächelnde Bauwirtschaft in Österreich. "Es braucht ein klares Bekenntnis zu leistbarem Wohnbau", sagte er am Donnerstag bei der Gewinn-Messe in Wien. So sei der Neubau zuletzt quasi zum Erliegen gekommen, außerdem werde Wohnraum hierzulande knapper. Ansatzpunkte sieht er etwa bei Genehmigungsverfahren oder im Bereich der Finanzierung. Darüber hinaus müsse die Vielzahl an "sinnlosen Vorschriften" entrümpelt werden.

von APA