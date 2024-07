Wiener U6 fährt nach Unfall mit Gleisbettsauger wieder

Die Wiener U-Bahnlinie U6 ist seit Dienstagmittag nach dem nächtlichen Unfall mit einem sogenannten Gleisbettsauger wieder in Betrieb. In der Nacht auf Dienstag war der Gleisbettsauger gegen 2.00 Uhr zwischen den Stationen Josefstädter Straße und Thaliastraße auf die Seite gekippt, die Strecke war in dem Bereich nicht passierbar. Verletzt wurde niemand. Es folgten unter Beteiligung der Wiener Berufsfeuerwehr stundenlange Aufräumarbeiten.

von APA