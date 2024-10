Austria Wien hat sich mit dem dritten Sieg in Folge im oberen Bundesliga-Tabellendrittel festgesetzt. Durch das 3:0 gegen die WSG Tirol rückten die "Veilchen" am Samstag vorübergehend auf Platz drei vor. Der WAC oder Salzburg könnten am Sonntag noch vorbeiziehen. Altachs Trainer Fabio Ingolitsch erlebte beim Heimdebüt ein 2:2 gegen Klagenfurt. Hartberg holte beim 2:1 gegen das vier Spiele sieglose Blau-Weiß Linz den vierten Sieg im fünften Spiel unter Coach Manfred Schmid.

von APA