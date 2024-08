Wiener Angewandte: Auseinandersetzung um Filmprofessur

Rektorin Petra Schaper Rinkel erklärte auf "profil"-Nachfrage: "Unsere Angebote werden sich nach den heutigen künstlerischen Praktiken ausrichten, nach dem, was in Zukunft Avantgarde sein wird." Außerdem lasse sich das Thema Bewegtbild auch in anderen Lehrveranstaltungen wiederfinden und die Abschaffung der Professur wurde schon im Entwicklungsplan 2020 festgehalten.

Bei der HochschülerInnenschaft (ÖH) der Uni stößt sie damit auf Unverständnis. Diese sieht den Bereich weiterhin als zukunftsrelevant an und hat eine Petition (https://mein.aufstehn.at/petitions/) gestartet, um sich zu wehren. Auch andere Lehrende und Kunstschaffende versuchen auf das Rektorat einzuwirken - bisher ohne Erfolg.