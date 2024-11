Eddie Redmayne schlüpft im Zehnteiler "The Day of the Jackal" in die Rolle des Schakals, dem legendären Auftragsmörder aus Frederick Forsyths 1971er Bestseller und Fred Zinnemanns großartiger Verfilmung. Wien spielt auch mit, aber man erkennt es vielleicht nicht gleich, weiß auch der Brite im Gespräch mit der APA. Ab Donnerstag bei Sky.

von APA