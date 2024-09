Wien Energie verspricht für 2025 nur nicht-russisches Gas

Der städtische Energieversorger Wien Energie verspricht für das kommende Jahr ausschließlich nicht-russisches Gas für seine Kundinnen und Kunden. In den letzten Tagen habe man die Beschaffung von zehn TWh aus nichtrussischen Quellen gesichert. Russisches Gas, das Wien Energie aufgrund laufender Verträge noch bis 2027 aus Russland bezieht, werde man an der Börse verkaufen. Das gaben Wien-Energie-Chef Michael Strebl und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke am Freitag bekannt.

von APA