Österreich drängt Deutschland weiter darauf, die Gasspeicherumlage an Grenzübergängen wie vorgesehen Ende 2024 abzuschaffen. Man stehe in Austausch mit den Entscheidungsträgern und Behörden in Deutschland. Auch über die EU-Kommission sei man in Kontakt mit Berlin, sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Mittwoch. Aus der SPD-Bundestagsfraktion hieß es zur APA, eine Abschaffung sei trotz des Scheiterns der deutschen Ampelregierung "weiterhin möglich".

von APA