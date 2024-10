Wiedereröffnung von Wiener U2-Stammstrecke im Herbst offen

Männerleiche nach Tötung von Frau in NÖ aus Stollen geborgen

Im Fall der Tötung einer 65-Jährigen in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) ist die am Samstag in einem Kellerstollen entdeckte Männe...