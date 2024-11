Bei einem Angriff auf ein Polio-Impfzentrum im Norden des Gazastreifens sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Samstag sechs Menschen verletzt worden, vier von ihnen Kinder. Das Zentrum für medizinische Grundversorgung sei getroffen worden, während Eltern ihre Kinder zur Polio-Impfung gebracht hätten, erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag im Onlinedienst X. Dies sei während einer humanitären Pause geschehen.

von APA