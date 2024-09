Wettermoderator Jörg Kachelmann übt harsche Kritik am ORF NÖ

"Die bedrohliche Wettersituation in Niederösterreich und im Rest des Landes ist seit Tagen in allen Medien des ORF NÖ Thema und wurde abseits des Wetterberichts auch gestern in der Sendung 'Niederösterreich heute' - u.a. mit einem Liveeinstieg aus Zöbing, wo sich die Feuerwehr auf Schlimmes einstellt und einem Bericht zur wetterbedingten Absage des Wachau-Marathons thematisiert", so Hofer. Das hinderte mehrere Boulevardmedien nicht daran, auf Kachelmanns Kritik aufzuspringen, obwohl der ORF-NÖ-Wettermoderator beispielsweise von "irrsinnigen Regenmengen" sprach.