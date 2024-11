ProSiebenSat.1 bekommt im Werbegeschäft die Konjunkturflaute in Deutschland und Österreich zu spüren und büßt bei Umsatz und Gewinn ein. Die Konzernerlöse sanken im dritten Quartal um 1 Prozent auf 882 Mio. Euro und der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda) fiel um 5,6 Prozent auf 104 Mio. Euro, wie der Fernsehkonzern am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen ist in Österreich durch ProSiebenSat.1Puls4 (Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24) vertreten.

von APA