Weltrekorde von Duplantis und Ingebrigtsen in Polen

Der 23-Jährige Ingebrigsten war in Polen gut drei Sekunden schneller als Daniel Komen am 1. September 1996 in Rieti. Der Kenianer lief damals 7:20,67 Minuten. Eine Topzeit erbrachte am Sonntag der Kanadier Marco Arop in 1:41,86 Min. über 800 m, die 200 m gingen in 19,83 Sek. an Letsile Tebogo aus Botswana. Den Frauen-Speerwurf gewann die Serbin Adriana Vilagos mit 65,60.