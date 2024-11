"Die österreichische Wirtschaft kommt weiter nicht in die Gänge" - so fasst Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer den UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator für Oktober zusammen. "Mit dem Rückgang auf den schwächsten Wert seit Juli signalisiert der Indikator weiter eine Fortsetzung der flauen Konjunktur in Österreich." Bruckbauer geht davon aus, dass Österreichs Wirtschaft heuer um 0,5 Prozent schrumpft.

von APA