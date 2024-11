Nach einem Großeinsatz der Exekutive in Wiener Neustadt in Verbindung mit organisierter Drogenkriminalität haben die Erhebungen am Dienstag angedauert. Geführt wurden die Ermittlungen von den Landeskriminalämtern Niederösterreich und Wien, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage. Eine Nachsicherung im betroffenen Gebiet in der Statutarstadt war weiter im Gange. Ein Verdächtiger war am Montagabend geflüchtet.

von APA