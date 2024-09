Weitere 80 Mio. Euro Soforthilfe für Unwetter-Betroffene

Bei dem runden Tisch mit den hauptbetroffenen Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, Burgenland und die Steiermark wurden demnach erste Rückschlüsse aus den jüngsten Hochwasserereignissen gezogen und diskutiert, "wie bestehende Hochwasserschutzsysteme weiter verbessert und klimafit angepasst werden können". "Das extreme Ausmaß der jüngsten Unwetterkatastrophe in Ostösterreich erfordert eine gemeinsame Kraftanstrengung. Die Schäden betreffen leider auch zahlreiche Hochwasserschutzanlagen", sagte Totschnig.

Seit dem Hochwasser 2002 hat das Landwirtschaftsministerium mehr als 2,2 Mrd. Euro in den Schutz vor Naturgefahren investiert und damit Investitionen von rund 4,4 Mrd. Euro in den Hochwasserschutz ausgelöst, betonte der Ressortleiter. "In Österreich wurden bis dato jährlich etwa 2.000 Schutzprojekte umgesetzt. "Der ökologische Hochwasserschutz bei diesen Projekten ist seit einem Vierteljahrhundert gelebte Praxis", so Totschnig.

Burgenlands Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) hielt dazu fest, dass er die 80 Millionen Euro Soforthilfe begrüße, diese aber nur "ein erster Schritt" sein könne. "Seitens der Länder wurde bei dem Treffen klar deponiert, dass noch mehr Unterstützung durch den Bund erforderlich ist." Insbesondere den Gemeinden müsse noch stärker unter die Arme gegriffen werden, etwa durch Mittel aus dem Katastrophenfonds oder in Form einer Sonderförderaktion, meinte Dorner.