Weiter Löscharbeiten nach Waldbrand im Raum Gänserndorf

Es gebe noch sehr viele Glutnester, sagte Hummel zur APA. In der Nacht auf Mittwoch würden wohl fünf bis zehn Gruppen zur Brandbekämpfung notwendig sein, blickte er voraus.

In der vorangegangenen Nacht war ein umfassender Löschangriff durchgeführt worden. Mithilfe einer Drohne wurden Glutnester aufgespürt und bekämpft. Am Dienstag galt es, das betroffene Areal "Meter für Meter umzugraben, das ist eine schwere körperliche Arbeit", berichtete Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker in der Früh. Die hohen Temperaturen und der sehr trockene Boden erschwerten die Brandbekämpfung.

Am Montagnachmittag war zunächst ein Flurbrand ausgebrochen, der sich in der Folge südöstlich von Gänserndorf zu einem Waldbrand ausweitete. Betroffen war laut Schicker eine Fläche von rund 100 Hektar. Da sich die Flammen in Richtung einer Siedlung und eines Gestüts ausbreiteten, wurden etwa 20 Gebäude vorübergehend evakuiert. Diese Maßnahme sei auch wegen der Rauchbelastung notwendig gewesen, hieß es. 19 Personen und sechs Tiere wurden vom Roten Kreuz in der Volksschule betreut, die Bewohner durften in den Abendstunden in ihre Häuser zurückkehren. Das Feuer wurde in unbewohntem Gebiet abgeriegelt. "Wir haben die Brandausbreitung sehr schnell im Griff gehabt", sagte Schicker am Dienstag. 34 Feuerwehren mit mehr als 235 Mitgliedern waren am Vortag im Einsatz gestanden.