Weißhaidinger und Gogl-Walli siegen in Andorf

"Nach Olympia war es nicht einfach, die Spannung hochzuhalten", sagte Weißhaidinger. Das Publikum bei seinem Heimmeeting habe aber geholfen. "Es war heute gar kein Wind, darum bin ich mit der Weite richtig zufrieden." Der Vize-Europameister hat in dieser Saison nun noch Diamond-League-Auftritte in Rom und beim Finale in Brüssel auf dem Programm. Auch für Gogl-Walli ist Andorf ein Heim-Meeting. "Es macht mich unglaublich glücklich, jetzt genau hier die Bestleistung verbessert zu haben." Mit einer so tiefen 36er-Zeit habe sie nicht gerechnet.

Das 100-m-Finale gewann der im Olympia-Semifinale eher unerwartet ausgeschiedene Kenianer Ferdinand Omanyala mit 10,00 Sek., jenes der Frauen Christania Williams in 11,40. In den Vorläufen überzeugten die beiden mit 9,95 (+1,5 m/s) bzw. mit dem Stadionrekord von 11,34 Sek.