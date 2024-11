Der Standortberater Regioplan diagnostiziert einen Wandel der Konsumgewohnheiten zu Weihnachten in Österreich. Viele Menschen würden "anstelle von Geschenken lieber in gemeinsame Erlebnisse investieren", heißt es in einer aktuellen Analyse. Während nicht-handelsrelevante Geschenke zunehmen würden, stagniere der Einzelhandel.

von APA