Wegweisende Präsidentenwahl und Volksabstimmung in Moldau

Rund 3,3 Millionen Wählerinnen und Wähler werden am Sonntag in Moldau an den Wahlurnen erwartet, um zum einen ihr künftiges Staatsoberhaupt zu wählen und zum anderen im Rahmen eines Verfassungsreferendums über den EU-Beitritt ihres Landes abzustimmen. Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr morgens und schließen um 21.00 Uhr. In Österreich ließen die moldauischen Behörden zwei Wahllokale einrichten - in Wien und in Innsbruck.

von APA