Siege in republikanischen Hochburgen haben Ex-Präsident Donald Trump am Dienstagabend (Ortszeit) eine frühe Führung bei der US-Präsidentenwahl beschert. Mit Siegen in 17 Staaten, darunter Texas und seinem Heimatstaat Florida, konnte sich Trump 188 Wahlleute sichern. Auf das Konto der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris wanderten 99 Wahlleute aus New York, Illinois und sieben Ostküstenstaaten. Aus den sieben Swing States gab es noch keine aussagekräftigen Ergebnisse.

von APA