Das ist kein Heimspiel-NBA-Auftakt nach Maß für die Golden State Warriors gewesen. Die Hausherren verloren am Sonntag in San Francisco gegen die Los Angeles Clippers mit 104:112 und müssen nun auch um Basketball-Superstar Stephen Curry bangen. Curry verknöchelte im dritten Viertel und ging vom Feld, kehrte im Schlussabschnitt noch einmal zurück und verließ dann aber das Feld unter Schmerzen. Noch am Sonntag wollte er sich einer MRT-Untersuchung unterziehen.

von APA