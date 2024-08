Walz nahm Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat an

Zuvor hatte Ex-Präsident Bill Clinton auf dem Parteitag für Walz und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris geworben. Er warf dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vor, nur sich selbst im Blick zu haben. "Im Jahr 2024 haben wir eine ziemlich klare Wahl, wie mir scheint", so der 78-Jährige in seiner Rede. Die Menschen in Amerika hätten die Wahl zwischen "Kamala Harris für das Volk - und dem anderen Typen, der bewiesen hat, (...) dass es ihm nur um sich selbst geht".

Als einen Grund, warum er seine Zeit im Weißen Haus auch in den schwierigsten Zeiten so geliebt habe, nannte Clinton die Tatsache, dass man in dem Amt immer etwas Gutes bewirken könne. Kamala Harris sei die einzige Kandidatin im Rennen um die Präsidentschaft, die "die Vision, die Erfahrung, das Temperament, den Willen und ja, die schiere Freude" habe, dafür zu arbeiten.

Die US-Talkshow-Königin Oprah Winfrey spottete bei einem Überraschungsauftritt über den republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance. Vance hatte zuletzt mit abfälligen Äußerungen über kinderlose Frauen im Land für Furore gesorgt, die er in der Vergangenheit unter anderem als "kinderlose Katzenfrauen" bezeichnet hatte.

Winfrey sagte in Anspielung darauf in Chicago, die Amerikaner seien einander näher, als manche sie glauben machen wollten. Wenn ein Haus brenne, dann frage niemand nach der Religion des Hausbesitzers. "Wir fragen auch nicht, wer sein Partner ist oder wie er gewählt hat. Nein, wir versuchen einfach, unser Bestes zu tun, um denjenigen zu retten." Sie schob nach: "Und wenn das Haus zufällig einer kinderlosen Katzenfrau gehört, versuchen wir, auch die Katze zu retten."

Auch Musiker Stevie Wonder, Schauspielerin Mindy Kaling und Schauspieler Keenan Thompson traten bei dem Nominierungsparteitag der Demokraten in Chicago auf.