Waldbrände in Sibirien auf einer Million Hektar Land

Die verheerenden Wald- und Flächenbrände in Sibirien haben sich allein in der Region Jakutien nach Behördenangaben inzwischen auf eine Fläche von mehr als einer Million Hektar ausgebreitet. Nach Angaben des Zivilschutzministeriums in der Hauptstadt Jakutsk wüten derzeit mehr als 130 einzelne Feuer in der Region. Rund 2.000 Menschen seien für die Löscharbeiten am Boden und in der Luft im Einsatz.

von APA