Wahlduelle im ORF mit bis zu 33 Prozent Marktanteil

Das Wahlduell zwischen Werner Kogler (Grüne) und Herbert Kickl (FPÖ) im ORF haben am Dienstag im Schnitt 840.000 Interessierte (33 Prozent Marktanteil) gesehen. Damit erzielte dieses Rededuell die bisher größte Reichweite. Bei der zweiten "Konfrontation" am gestrigen Abend zwischen Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Karl Nehammer (ÖVP) waren im Schnitt 791.000 dabei (32 Prozent Marktanteil). Die nächsten Gespräche zeigt der ORF am 12. September.

von APA