WAC und Rapid trennen sich 1:1

Der SK Rapid hat es in der Fußball-Bundesliga verabsäumt, mit einem Sieg in der 6. Runde Druck auf Tabellenführer Sturm Graz zu machen. Die Wiener kamen am Samstag beim Wolfsberger AC nicht über ein 1:1 (1:0)-Remis hinaus. Der 18-jährige Nikolaus Wurmbrand brachte die Grün-Weißen zwar bei seinem Debüt in der 30. Minute in Führung, nach dem Seitenwechsel traf Dejan Zukic (51.) zum Ausgleich.

von APA