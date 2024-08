WAC schlägt Klagenfurt 4:1 - LASK und WSG siegen auswärts

Im Kärntner Derby hat Dietmar Kühbauer ein fulminantes Trainer-Comeback in der Bundesliga gegeben. Mit dem WAC, den er schon zwischen 2013 und 2015 betreute, holte der Burgenländer ein Heim-4:1 über Austria Klagenfurt. Thierno Ballo (10./Foulelfer), Simon Piesinger (21.) und Dejan Zukic (23.) sorgten früh für klare Verhältnisse, das 4:0 besorgte Dominik Baumgartner (78.). Die chancenlosen Gäste trafen spät durch Laurenz Dehl (82.).

Der LASK hatte nach einem starken Finish in der Vorsaison in der Sommerpause mit namhaften Transfers aufhorchen lassen. Zumindest in der 1. Runde ist die Rechnung mit einem 2:1-Erfolg in Hartberg aufgegangen. Philipp Ziereis (29.) und Neuzugang Melayro Bogarde (57.) legten für die Linzer verdientermaßen vor, ehe die Blau-Weißen durch Dominik Prokop (60.) noch einmal verkürzen konnten. Mehr war für Hartberg aber nicht mehr möglich.

Die WSG Tirol bescherte Philipp Semlic ein erfolgreiches Trainer-Debüt. Die Tiroler erwiesen sich beim 2:1-Sieg in Altach am Samstag als spielerisch stärkere Mannschaft und gingen durch den neuen Innenverteidiger Jamie Lawrence (8.) rasch in Führung. Gustavo Santos (73.) sorgte in der zweiten Halbzeit für den schmeichelhaften Ausgleich für die Hausherren. Wattens kam aber durch Bror Blume (81.) noch zu verdienten drei Punkten. Für die Vorarlberger war es nach der Cup-Niederlage gegen Regionalligist Donaufeld die nächste Enttäuschung zum Saisonstart.

Am Sonntag sind noch die Wiener Clubs und der Meister im Einsatz. Die Austria gastiert bei Blau-Weiß Linz, Rapid hat im Schlager der Auftaktrunde daheim Double-Sieger Sturm Graz zu Gast (beide 17.00 Uhr). Vizemeister Salzburg hatte bereits am Freitagabend bei Aufsteiger GAK mit 3:2 gewonnen.