Vorjahresfinalist Medwedew muss für Wien absagen

Nach Titelverteidiger Jannik Sinner, der erst beim letzten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres in Paris-Bercy wieder genannt hat, fällt bei der 50. Jubiläumsauflage der Erste Bank Open in Wien auch der Vorjahresfinalist aus. Daniil Medwedew musste am Donnerstagabend wegen einer anhaltenden Schulterverletzung für die Stadthalle absagen.

von APA