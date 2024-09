Vorarlberg-Wahl: Wenig Abstand zwischen ÖVP und FPÖ

Eine Umfrage zur Vorarlberger Landtagswahl (13. Oktober) deutet auf einen nur geringen Abstand zwischen der ÖVP und der FPÖ hin. Den erhobenen Zahlen zufolge bleibt die Volkspartei in Vorarlberg stärkste Kraft, die Umfrage weist aber nur eine Zustimmung von 31 Prozent (Wahl 2019: 43,53 Prozent) aus. Die FPÖ könnte am Wahlsonntag hingegen einen doppelt so hohen Zuspruch wie 2019 erhalten - 28 statt knapp 14 Prozent. Bei den anderen Parteien gibt es nur wenig Veränderung.

von APA