Lindsey Vonn ist in das US-Skiteam zurückgekehrt. Damit scheint auch ein Comeback auf den Rennpisten möglich. Die US-Amerikanerin, die in ihrer Karriere 82 Weltcuprennen gewonnen hat und 2019 zurückgetreten ist, bekam heuer im April ein künstliches Kniegelenk. Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin steht seit einiger Zeit wieder auf Skiern und im Training, u.a. war sie auch auf dem Rettenbachgletscher in Sölden zu sehen.

von APA