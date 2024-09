Von der Leyen soll sich zur neuen EU-Kommission äußern

Ob Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Straßburg ihre Liste mit den Namen ihres neuen Teams und den zugeteilten Portfolios präsentieren wird, ist nach wie vor nicht fix. Eine Sprecherin der EU-Kommission betonte am Montag in Brüssel zwar, dies sei nach wie vor beabsichtigt. Die ausstehende formelle Nominierung der slowenischen Kandidatin Marta Kos und der plötzliche Wechsel des französischen Anwärters könnten den Start jedoch weiter verzögern.

von APA