Ihre Karriere begann sie 1979 als "Tritsch-Tratsch-Girl" im ORF, mittlerweile zählt Vera Russwurm zu den ORF-Legenden. In ihrer Laufbahn moderierte sie zahllose TV- und Radiosendungen, wurde 1986 zur jüngsten Showmasterin im deutschsprachigen Raum, war von 1994 bis 2023 Gastgeberin von Talkshows und trat auch als Autorin in Erscheinung. Die dreifache Mutter, Dr. med und mehrfach ausgezeichnete Russwurm wird am Freitag 65 Jahre alt.

von APA