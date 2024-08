Vogelspinne in Gelantine und Kuh-Urin im Dschungelcamp

Nach der Nullnummer am Vortag haben fünf Dschungelcamper bei einer Prüfung mit Ekelgerichten in der RTL-Sommershow sechs Sterne geholt. Ex-Fußballer Thorsten Legat (55) trank in der zehnten Folge von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" auf RTL+ in beeindruckendem Tempo einen viertel Liter Kuh-Urin.

von APA