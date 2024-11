Die Krise in der europäischen Automobilindustrie und Umstrukturierungsmaßnahmen in Deutschland drücken auf die Ergebnisse des Linzer Stahlkonzerns voestalpine. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 brach der Gewinn nach Steuern gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 43 Prozent von 321 auf 183 Mio. Euro ein, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Der Umsatz sank von 8,5 auf 8 Mrd. Euro. Ein Ende der Autokrise in Europa ist vorerst nicht in Sicht.

von APA