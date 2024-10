Die hohen Energie- und Arbeitskosten in Europa, zunehmender Protektionismus sowie eine verschärfte Regulatorik in der EU machen voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner Kopfzerbrechen. Aussichten auf eine schnelle Konjunkturerholung gebe es nicht, der Umstieg auf Elektromobilität und der Netzausbau kämen nur schleppend voran und auch der strukturelle Fachkräfteengpass werde bleiben, zeichnete Eibensteiner am Freitag bei der "Gewinn"-Messe in Wien ein eher düsteres Bild.

von APA