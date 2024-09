"VN"-Russ-Preis an "Integration Vorarlberg"-Mitgründerinnen

Bechtold und Rüscher sind Mitbegründerinnen des Vereins "Integration Vorarlberg". Als Mütter von Töchtern mit Handicaps schufen sie vor 35 Jahren neue Strukturen, die große Fortschritte in der Inklusion behinderter Menschen brachten. "Es kann doch nicht so schwierig sein, die Rahmenbedingungen zum Kind zu bringen und nicht umgekehrt, das Kind zu den Rahmenbedingungen", sagte Bechtold in ihrer Ansprache - und formulierte damit eine Forderung, die bis heute Gültigkeit hat.

Schriftsteller Jürgen-Thomas Ernst als Festredner stellte fest: "Dabei zu sein in einer Gemeinschaft und ein Teil von ihr zu sein ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis." Bechtold und Rüscher hätten Umstände nicht akzeptiert, die ihre Kinder von der Teilhabe ausgeschlossen haben. Er erinnerte auch daran, wie es ist, ewiger Bittsteller bei Behörden zu sein und zitierte Rüscher: "Man muss viel kräftiger rudern als die anderen, um ein Teil der sozialen Gemeinschaft zu sein."

Der Russ-Preis ist am Montagabend zum 55. Mal vergeben worden. Er wurde ursprünglich im Gedenken an den ehemaligen "VN"-Herausgeber und Chefredakteur Toni Russ gestiftet. Der Vater des heutigen Herausgebers war am 2. September 1969 im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Seit 2017 gilt die Erinnerung auch der im selben Jahr verstorbenen Rosa Russ, der Witwe von Toni. Mit dem Russ-Preis werden Vorarlberger Persönlichkeiten ausgezeichnet, die durch Privatinitiativen dem Land und seinen Menschen wertvolle Dienste geleistet haben und leisten.