Vierjähriger nach Fenstersturz in Oberösterreich stabil

Ein Vierjähriger, der Montagmittag in Weyer (Bezirk Steyr-Land) aus einem Fenster im zweiten Stock auf Asphalt gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden war, hat sich bereits am Abend wieder in stabilem Zustand befunden. Der Bub wurde Dienstagvormittag auf der Kinderintensivstation im Kepler Uniklinikum (KUK) in Linz betreut, sollte aber im Lauf des Tages oder am Mittwoch auf eine Normalstation verlegt werden, sagte eine Pressesprecherin. Lebensgefahr bestand keine mehr.

von APA