Vier Tote nach Drohenangriff durch die Hisbollah

Die pro-iranische Hisbollah hatte zu dem Drohnenangriff auf einen Militärstützpunkt in der zwischen Haifa und Tel Aviv gelegenen Stadt erklärt, sie habe einen "Schwarm von Angriffsdrohnen" in Richtung eines Ausbildungslagers in Binyamina gestartet. Die Attacke sei eine Reaktion auf israelische Luftangriffe unter anderem auf die Viertel Basta und Nweiri in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Den Berichten zufolge war vor dem Angriff kein Luftalarm ausgelöst worden. Kampfdrohnen hatten in letzter Zeit vor allem die Hisbollah-Miliz im Libanon und die Huthi-Miliz im Jemen in Richtung Israel gestartet. Beide Organisationen sind enge Verbündete des Irans, des Erzfeinds Israels. Erst am Freitag hatte eine Drohne aus dem Libanon im Seebad Herzliya bei Tel Aviv Gebäudeschäden angerichtet.