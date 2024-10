Vier-Augen-Gespräche nach Vorarlberg-Wahl

Klar favorisiert als künftiger Regierungspartner der ÖVP werden die Freiheitlichen. Deren Landesvorsitzender Bitschi gab sich vor dem Vier-Augen-Gespräch mit Wallner zurückhaltend. Man werde ausloten, in welche Richtung es gehen könnte. Während man inhaltlich zwischen Volkspartei und FPÖ kein allzu großen Hürden zu überwinden hat, könnte eine Postenfrage noch interessant werden.

Spekuliert wird, dass die ÖVP den Freiheitlichen den Landesstatthalter anbieten könnte. Im Gegenzug sollte die FPÖ auf einen dritten Landesrat verzichten. Bitschi wollte dazu nichts sagen. Solche Fragen würden wahrscheinlich "in den letzten Minuten geklärt". Wallner selbst meinte, wenn es nach ihm ginge, würden Postenfragen bei den heutigen Gesprächen keine Rolle spielen - zumindest "nicht in der Tiefe". Grundsätzlich betonte der Landeshauptmann einmal mehr, dass das Gesprächsklima mit allen Parteien aufrecht sei.

Nach der mit Kaffee unterstützten Unterredung mit Bitschi ist das einzige Sechs-Augen-Gespräch angesetzt. Die Grünen werden mit ihrer Doppelspitze aus Daniel Zadra und Eva Hammerer im Landeshauptmann-Büro erwartet. Der bisherige Koalitionspartner ist außer der FPÖ die einzige Partei, mit der die ÖVP eine Mehrheit in einer Zweier-Koalition zusammenbrächte. Am Nachmittag sind NEOS-Landessprecherin Claudia Gamon und SP-Chef Mario Leiter zu Gast. Beide gelten in Sachen Koalition als aussichtslos, da Wallner einer Dreier-Variante ablehnt.

Eine Festlegung, mit wem die ÖVP in Sondierungen geht, dürfte es frühestens im Verlauf des Mittwochs geben. An sich setzt Wallner auf Tempo. Bis zur konstituierenden Sitzung des Landtags in vier Wochen soll die Landesregierung stehen. Der Landeshauptmann will sich damit von der "Wiener Ebene" abgrenzen, wo ja einiges aus dem Lot geraten sei.