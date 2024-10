Viele bleiben in den Herbstferien daheim

Die beliebteste Destination im goldenen Herbst ist der Umfrage zufolge die Steiermark. Auf Platz zwei drängen sich ex aequo Wien, Niederösterreich, Kärnten, Salzburg und Tirol. Das Top-Urlaubsmotiv sind "Natur und Landschaft", gefolgt von" optimaler Anreise" und der "beeindruckenden Qualität der Hotels".

Für den ÖHV-Urlaubsradar seien 1.000 Österreicherinnen und Österreicher nach ihren Plänen in den Herbstferien befragt worden, teilte die Interessenvertretung der gehobenen Hotellerie am Montag in einer Aussendung mit.