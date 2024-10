Viel Gratiskultur am Nationalfeiertag

Das zur Nationalbibliothek gehörende hdgö lockt mit einer Videoinstallation, in der nicht nur die Sprachen der sechs anerkannten Volksgruppen hör- und sehbar gemacht werden, sondern auch die bosnischen und die jenischen Communitys vorgestellt werden, die gerade um die offizielle staatliche Anerkennung kämpfen. Darüber hinaus gibt es Kurzführungen durch die Ausstellung "Neue Zeiten: Österreich seit 1918" und eine Postkartenwerkstatt, in der große und kleine Besucher ihre persönliche Österreichpostkarte gestalten können. Im Literaturmuseum werden nicht nur Kurzführungen durch die Dauerausstellung "Auf den Spuren der österreichischen Literatur" und die Sonderausstellung zu Friederike Mayröcker angeboten, sondern auch ein Kinderprogramm namens "Das ABC für Buchstabenkünstler" und Theateraufführungen von "Die Grille und die Ameise" durch das Tip Tap Theater.

"Mache dir die Welt, wie sie dir gefällt" heißt es im Papyrusmuseum, wo Kinder ihre eigene Unterwasserwelt basteln können und Führungen durch die Dauerausstellung angeboten werden. Im Esperantomuseum lockt u. a. ein "Crashkurs Esperanto", der Prunksaal der Nationalbibliothek kann in Führungen durch die aktuelle Ausstellung zu Anton Bruckner besucht werden, während Kinder die Schau mit einer Rätselrallye erkunden können.

Im MAK stehen im Rahmen des traditionellen "MAK Day" 100 ausgewählte Objekte - von Möbeln über Haushaltsgeräte bis hin zum Spielzeug - in der Ausstellung "Aut Now" im Zentrum, um österreichische Produktdesigns ab dem Jahr 2000 kennenzulernen. Neben zwei Führungen gibt es mit "Kings of Dings" auch ein Familienprogramm, bei dem von zu Hause mitgebrachte Dinge neu gestaltet werden können. Das MAK Geymüllerschlössel in Wien-Pötzleinsdorf ist ebenfalls kostenlos zugänglich. Im Rahmen der Reihe "(Con)temporary Fashion Showcase" ist dort futuristische Mode von Florentina Leitner zu sehen.

Auch das Architekturzentrum Wien (AzW) lädt zum Tag der offenen Tür und bietet nicht nur Führungen durch die Schausammlung ("Hot Questions - Cold Storage"), sondern auch durch die jüngst eröffnete Sonderschau "Europas beste Bauten", die die jüngsten Gäste dazu anregen soll, im Anschluss ihre eigenen Projekte aus Lego umzusetzen und so gemeinsam eine Stadt zu errichten. Einen "packenden und kritischen Blick auf die Symbole und die Erinnerungskultur unseres Landes" verspricht das Heeresgeschichtliche Museum im Rahmen der Führung "Der lange Weg Österreichs", das Wiener Johann Strauss Orchester gibt im Goldenen Saal des Musikvereins ein "Konzert zum Nationalfeiertag".