Drei Tage nach einem folgenschweren Unfall in Wien-Hietzing bei der U-Bahn-Station Schönbrunn ist ein 17-Jähriger im Traumazentrum Meidling seinen schweren Verletzungen erlegen. Das berichtete der ORF Wien am Samstag unter Berufung auf Informationen des Traumazentrums. Dieses bestätigte am Nachmittag das Ableben des Jugendlichen, er sei bereits am Freitag verstorben. Sein 18-jähriger Freund ringt im Wiener AKH weiter um sein Leben.

von APA