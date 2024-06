Verstappen holt sich Sprint-Pole in Spielberg

"Ein guter Start ins Wochenende. Es ist großartig, hier vor meinen Heimfans, bei meinem Heim-Grand-Prix, der Erste zu sein", sagte Verstappen erfreut. Es habe alles "sehr gut" funktioniert. Der deutliche langsamere Teamkollege Sergio Perez (+1,322) reihte sich am Red-Bull-Ring auf dem siebenten Platz ein, hinter Rekordweltmeister Lewis Hamilton (6.) im Mercedes und Ferrari-Pilot Carlos Sainz (5.). Dessen Teamkollege Charles Leclerc ärgerte sich indes über einen Fauxpas im finalen Abschnitt. Denn der Motor des Ferraris ging in der Boxengasse kurzfristig aus, wodurch der Monegasse keine Zeit mehr aufstellen konnte und sich mit Rang zehn begnügen musste.

Zuvor hatte Verstappen die einzige Trainingseinheit für sich entschieden, trotz einer kurzen Schrecksekunde wegen eines Elektronikproblems. Etwa zur Halbzeit der Session rollte der Niederländer auf der Start-Ziel-Geraden rückwärts zurück und wurde anschließend von Streckenmitarbeitern zurück in die Boxengasse geschoben. "Es war ein Sensorproblem", klärte Red-Bull-Teamchef Christian Horner wenig später auf. "Wir mussten den Sensor zurücksetzen und dann ging es wieder weiter." Angesichts der kurzen Vorbereitungszeit im Rahmen des dritten Sprint-Wochenendes der Saison kam Verstappen glimpflich davon.

Mit Spannung erwartet wurden die Auswirkungen der neuen temporären Schotterbänder in den Kurven 9 und 10. Diese waren installiert worden, nachdem die Streckenbegrenzungen im vergangenen Jahr unzählige Male überfahren wurden und es deshalb noch Stunden nach dem Rennen Strafen hagelte. Probleme blieben am Freitag jedenfalls aus, genauso wie das häufige Überfahren der sogenannten Track Limits.

In der WM-Wertung führt Triple-Weltmeister Verstappen vor dem elften von 24 Saisonrennen komfortable 69 Punkte vor Norris, Leclerc liegt zwei weitere Zähler dahinter. Beim Heimrennen des Austro-Rennstalls peilt Verstappen seinen achten Sieg in diesem Jahr und seinen insgesamt sechsten in der Steiermark an. Im Sprint könnte dem 26-Jährigen am Samstag der Spielberg-Hattrick gelingen.