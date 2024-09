"Vergleich macht sicher": ÖVP mit neuen Plakaten für NR-Wahl

Neu ist etwa ein Plakat, in dem der Kanzler über die Dächer Wiens blickt. "Stabilität wählen" oder "die Mitte wählen", heißt es auf zwei weiteren Sujets mit einem Porträtfoto des ÖVP-Chefs. Diese werden bereits affichiert, so Stocker.

Der Generalsekretär strich die Leistungen der ÖVP in der Regierung hervor - etwa die Abschaffung der Kalten Progression - und betonte die Vorzüge Nehammers. Dieser habe die Menschen mit ruhiger und sicherer Hand durch schwierige Zeiten geführt und Verantwortung übernommen. In herausfordernden Zeiten könne die Opposition "nicht nur dagegen sein", so Stocker, der meinte, Kickl tauge weder als Oppositions- noch als Regierungspolitiker.

Die ÖVP stehe für jene, die ihren Beitrag leisten, die arbeiten, sich um ihre Familie kümmern oder ehrenamtlich aktiv sind, sagte Stocker. Unterstützung holte er sich am Montag von ÖVP-Sympathisanten aus verschiedenen Berufssparten. So meinte etwa der Allgemeinmediziner und Wiener Neudorfer ÖVP-Gemeinderat Alireza Nouri, dass Nehammer Stabilität in "einem der besten Gesundheitssystemen der Welt" garantiere. Die Land- und Forstwirtin Viktoria Hutter - sie sitzt für die ÖVP auch im Bundesrat - will den ÖVP-Chef wählen, weil er verstanden habe, dass es in ihrem Bereich keine überschießende Bürokratie brauche.