Verdächtiger nach Leichenfund in Wiener Hotel festgenommen

Nach dem Fund einer Leiche in einem Wiener Hotel am Mittwoch ist noch am Abend desselben Tages ein Arbeitskollege des Mannes unter dringendem Mordverdacht in Tschechien festgenommen worden. Ein entsprechender Bericht der Tageszeitung "Österreich" (online) wurde seitens der Polizei bestätigt. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde demnach durch eine Sondereinheit der tschechischen Polizei in der Nähe seines Wohnhauses gestellt, hieß es in einer Aussendung.

von APA