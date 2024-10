Verbund-Chef Michael Strugl rechnet mit einem leichten Sinken der Strompreise in den nächsten drei Jahren, "allerdings nicht auf das Vorkrisenniveau". Die Erwartung, "dass es jetzt wesentlich billiger wird, würde ich nicht teilen", sagte Strugl am Freitag bei der "Gewinn"-Messe in Wien. Zum Teil sei das auch politisch gewollt, weil der CO2-Preis durch die Stromerzeugung in Gaskraftwerken auch den Strompreis in die Höhe treibe.

von APA